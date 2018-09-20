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الخارجية العراقية تستغرب من تغريدة السفير البريطاني حول تشكيل الحكومة
2018/09/20 | 13:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعربت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، عن استغرابها من تغريدة السفير البريطاني لدى بغداد وحديثه عن طبيعة مهمة الحكومة العراقية المقبلة، مؤكدة أن تشكيل الحكومة قرار عراقي محض.

وقالت الوزارة  إن “قرار تشكيل الحكومة العراقية هو قرار وطني عراقي محض وان المهام الموكلة اليها هي تكليف شعبي عبر البرلمان العراقي وبرقابته”، مشيرة إلى أنها “تأمل مزيداً […]

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