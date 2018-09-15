2018/09/20 | 13:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واشنطن تتوعد الحشد الشعبي بعقوبات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: اليوم أحوج ما نكون لإستلهام الثورة الشريفة للإمام الحسين ) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يعتزم أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، اقتراح فرض عقوبات على جماعات مسلحة في العراق، لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني، فيما كشف مسؤولون عراقيون
15/09/2018 06:42:19
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: اليوم أحوج ما نكون لإستلهام الثورة الشريفة للإمام الحسين ) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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