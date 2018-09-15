الحلبوسي: اليوم أحوج ما نكون لإستلهام الثورة الشريفة للإمام الحسين

2018/09/20 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تتوعد الحشد الشعبي بعقوبات

يعتزم أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، اقتراح فرض عقوبات على جماعات مسلحة في العراق، لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني، فيما كشف مسؤولون عراقيون

15/09/2018 06:42:19

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