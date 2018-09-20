قوات دعم الشرعية في اليمن: تعزيزات عسكرية ضخمة تصل الحديدة

2018/09/20 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني وتحالف دعم الشرعية في اليمن أنها دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو مدينة #الحديدة، وقالت إن هذه التعزيزات تحتوي على معدات عسكرية وأسلحة نوعية ثقيلة وأفراد من قوات الجيش و"العمالقة".

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