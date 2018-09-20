القضاء : امانة مجلس الوزراء لا تعلم من قدم مقترح ضم المعهد القضائي !

2018/09/20 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مجلس القضاء الاعلى ان الامانة العامة لمجلس الوزراء ليست على علم بالجهة التي قدمت مقترح ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء ، ولم تفرق بين رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية .

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