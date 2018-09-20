وكأنهما في دولتين .. الانبار تسعى لفتح مزيد من

2018/09/20 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى الادارة المحلية في الانبار، لفتح المزيد من المعابر مع العاصمة بغداد، مع انخفاض خطر الارهاب الى ادنى مستوياته مقارنة بالسنوات الماضية .

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