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وكأنهما في دولتين .. الانبار تسعى لفتح مزيد من
2018/09/20 | 13:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تسعى الادارة المحلية في الانبار، لفتح المزيد من المعابر مع العاصمة بغداد، مع انخفاض خطر الارهاب الى ادنى مستوياته مقارنة بالسنوات الماضية .

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