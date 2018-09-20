2018/09/20 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادتعهد حمادي أحمد مهاجم نادي القوة الجوية، بجلب اللقب الثالث لفريقه في كأس الاتحاد الآسيوي، جاء ذلك بعدما تغلب القوة الجوية خارج ملعبه على الجزيرة الأردني 1-0 في عمان الثلاثاء الماضي، في إياب نهائي منطقة غرب آسيا لنسخة هذا العام.وتقام مباراة الإياب بين الفريقين بعد أسبوعين في كربلاء، حيث أعرب حمادي عن أمله في أن يصبح أول قائد فريق يرفع الكأس ثلاث مرات على التوالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حمادي احمد يعد جماهير الصقور بحصد النجمة الآسيوية الثالثة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حمادي احمد يعد جماهير الصقور بحصد النجمة الآسيوية الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).