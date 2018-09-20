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كاسيميرو: رونالدو أحق بالكرة الذهبية من مودريتش
2018/09/20 | 13:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداديرى الدولي البرازيلي كرلوس هنريكي كاسيميرو، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، أن زميله السابق كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، الأحق بالكرة الذهبية من زميله في الفريق لوكا مودريتش.وتطرق كاسيميرو للحديث عن الفوز على روما حيث قال: "لقد لعبنا بشكل جيد للغاية أمام روما، لقد سيطرنا عليهم طوال المباراة، ولعبنا بشكل جيد أمام خصم كان في نصف النهائي في الموسم الماضي".

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