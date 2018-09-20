نائب عن سائرون: سحب العامري ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء موقف وطني

2018/09/20 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، الاربعاء، ان هادي العامري لم يكن اسمه مطروحا ضمن الاسماء المرشحة لرئاسة الوزراء منذ البداية.وثمن الموسوي في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام (بونا نيوز)، العامري على " موقفه الوطني جدا في الانسحاب من الترشيح لرئاسة الوزراء، حتى وان كان اسمه غير مطروح منذ البداية لكن كان من الممكن ان يتم طرحه في المستقبل"، مبينا ان " موقفه في الانسحاب كان بمثابة بارقة امل لغيره ممن يسعون الى طرح اسمائهم لشغل هذا المنصب وتشجعهم على مثل هذه المواقف الوطنية".واوضح الموسوي ان " الاسماء الابرز المطروحة لتولي منصب رئيس الوزراء وصلت الى عشرة اسماء الى الان"، لافتا الى ان " هذه الاسماء لم تطرح جميعها الى الاعلام".

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