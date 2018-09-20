أبو هولي: إسرائيل قتلت اتفاق أوسلو بتنكرها لحقوق شعبنا وقضايا الحل النهائي

2018/09/20 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، “إنه من الأولى بالمجتمع الدولي، خاصة أدعياء مناصرة العدالة والحرية وحقوق الإنسان، أن يأخذوا موقفا فعليا وعمليا، مما يجري على أرض الواقع من جرائم يومية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، إضافة إلى الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة”.

واستعرض أبو هولي، خلال اجتماع نظمته سفارة فلسطين لدى سيريلانكا، للوفد الفلسطيني المشارك باجتماعات منتدى البرلمانيين العالمي للتقييم، المنعقد بعنوان: “برلمانات مسؤولة تحتضن التقييم وفق جدول أعمال 2030″، في العاصمة السيريلانكية كولومبو، آخر التطورات السياسية، ومحاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وبدعم أميركي لا محدود تحاول القضاء على اتفاق أوسلو رغم كل ما أبدته وتبديه القيادة الفلسطينية من التزامات.

كما تطرق الى جملة المخاطر والتحديات التي تواجهة القضية الفلسطينية ، جراء المواقف العدائية للحكومة الاحتلال والادارة الامريكية خاصة فيما يتعلق بقضية اللاجئين ووقف الدعم الأميركي لوكالة وتشغيل اللاجئين “الأونروا”.

واضاف: أن تنكر حكومة الاحتلال الاسرائيلي لحقوق شعبنا الفلسطيني وتنكرها لحل الدولتين وانتهاكها لكل قضايا الحل النهائي تقتل اتفاق أوسلوا.

ودعا أبو هولي، جمهورية سيريلانكا الصديقة، إلى استمرار تقديم دعمها السياسي للقضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية، متمنيا على الرئيس السيريلانكي مايثريبالا سيريسينا، أن يعبر بشكل واضح في خطابه أمام الأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، عن موقف سيريلانكا الرسمي والشعبي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة لأراضيهم، التي هجروا منها قسرا، وضرورة رفض ووقف كل الإجراءات التي تمارس ضد وكالة الغوث.

وأوضح أبو هولي، أن الرئيس محمود عباس سيذهب إلى الأمم المتحدة هذا الشهر وسيلقي خطابا تاريخيا سيتضمن خطوات القيادة الفلسطينية للمرحلة القادمة في ظل التنكر الاسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والسياسة الامريكية المعادية لشعبنا واعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل وقطع مساعداتها بشكل نهائي لوكالة الغوث الدولية.

وأكد على ان الدول العربية تساند الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن الأمريكية التي تسقط حقوق شعبنا الفلسطيني وتقفز عما اقرته الشرعية الدولية وخاصة القرارات الاممية التي تقر بحق شعبنا الفلسطيني في العودة الى دياره التي هجر منها عام 1948 طبقا للقرار 194 وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو هولي: إسرائيل قتلت اتفاق أوسلو بتنكرها لحقوق شعبنا وقضايا الحل النهائي) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو هولي: إسرائيل قتلت اتفاق أوسلو بتنكرها لحقوق شعبنا وقضايا الحل النهائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).