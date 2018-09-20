2018/09/20 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر أكد ماريانو دياز، مهاجم ريال مدريد، رغبته تمثيل منتخب إسبانيا في المحافل الدولية كما تحدث عن أهمية القميص رقم 7 بالنسبة له.

ماريانو عاد إلى صفوف ريال مدريد بعد موسم تألق فيه مع ليون الفرنسي، وشارك للمرة الأولى رفقة الملكي ضد روما.

رونالدو لن يعود لأولد ترافوردhttps://t.co/wUG81Sj2f9 pic.twitter.com/9jLjbY5R1k اختيارات المحررين كبار البريميرليج يتدخلون في سباق رابيو مع برشلونة موعد مباراة الأهلي القادمة ضد حوريا في دوري أبطال أفريقيا 2018 موعد مباراة الأهلي ضد الحزم، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 20, 2018وقال دياز في تصريحات عقب المباراة: "أنا سعيد للغاية بالاستقبال العظيم من جمهور ريال مدريد وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم بي".

وتابع:"مع احترامي الكبير للأساطير الذين ارتدوا القميص رقم 7 في ريال مدريد وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، ولكن بالنسبة لي هو مجرد رقم ولا أضع له أي أهمية".

واختتم: "أتمنى أن يقوم لويس إنريكي باستدعائي في الفترة المقبلة، حلمي دائمًا اللعب لمنتخب إسبانيا..

هل نحن أمام تشافي وإنييستا جديدين؟ 🤔 إيسكو وأسينسيو..



الثنائي المتناغم في كتيبة لا روخا 🎶 pic.twitter.com/HSUSmAJhAD

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 13, 2018ماريانو سبق ولعب في أكاديمية ريال مدريد وتصعد للفريق الأول قبل أن يرحل في صيف 2017 إلى ليون.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد هدفه في شباك روما - ماريانو: انتظر استدعاء لويس إنريكي) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد هدفه في شباك روما - ماريانو: انتظر استدعاء لويس إنريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).