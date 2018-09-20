2018/09/20 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت فاطمة ناعوتFacebook: @NaootOfficial Twitter: @FatimaNaoot“الفارسُ"، يحتاجُ إلى دِرعٍٍ تحمي صدرَه وتذودُ عنه السِّهام التي تُصوَّب نحوه من نِِبال العِِدَى.لكنّ ثمّة فارسًا، من نوع فريد، لا يمتشقُ سيفًا ولا يتدثّرُ بدرع، ذاك أنه بلا أعداء.يتدرّعُ بالحبِّ والهتاف والتصفيق يحوط به من كلّ جانب، أينما ترجّل وحيثما جال.أعرفُ فارسًا من ذلك النمط الفريد.التقيتُ به في مكتبه البسيط ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاطمة ناعوت - كمال الجنزوري …. فارسُ البسطاء) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فاطمة ناعوت - كمال الجنزوري …. فارسُ البسطاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).