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#فاطمة ناعوت - كمال الجنزوري …. فارسُ البسطاء
2018/09/20 | 13:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فاطمة_ناعوت فاطمة ناعوتFacebook: @NaootOfficial Twitter: @FatimaNaoot“الفارسُ"، يحتاجُ إلى دِرعٍٍ تحمي صدرَه وتذودُ عنه السِّهام التي تُصوَّب نحوه من نِِبال العِِدَى.

لكنّ ثمّة فارسًا، من نوع فريد، لا يمتشقُ سيفًا ولا يتدثّرُ بدرع، ذاك أنه بلا أعداء.

يتدرّعُ بالحبِّ والهتاف والتصفيق يحوط به من كلّ جانب، أينما ترجّل وحيثما جال.

أعرفُ فارسًا من ذلك النمط الفريد.

التقيتُ به في مكتبه البسيط ......

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