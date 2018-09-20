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#فاطمة ناعوت - الطريق إلى العمّ نجيب
2018/09/20 | 13:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فاطمة_ناعوت فاطمة ناعوتFacebook: @NaootOfficial Twitter: @FatimaNaootثلاثون عامًا تفصلُ بين لقائي الأول بعمّ نجيب، ولقائي الأخير به.

الأخيرُ كان في فندق "شبرد" المطلّ على نيل مصر، قبل طيرانه إلى السماء بشهور قليلة.

حيث قاعةٌ ضوءُها خافتٌ لا يجرحُ شبكيةَ عين رجل جاوز التسعين، بينما فرادةُ عقله قد أثبتت أنها تحيا خارج الزمن.

تحدَّثَ معنا بمحبة كعادته مع مريديه وحوارييه حول شؤون الأدب والسي......

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