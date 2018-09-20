2018/09/20 | 13:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أفنان_القاسم الأعمال الكاملةالدراسات (16)د.
أفنان القاسمحوار الحضاراتيتبعهلندنياتDIALOGUE DES CIVILISATIONSSUIVI PARLONDONIENNESإلى نبيل عودة......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أفنان القاسم - حوار الحضارات يتبعه لندنيات النص الكامل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أفنان القاسمحوار الحضاراتيتبعهلندنياتDIALOGUE DES CIVILISATIONSSUIVI PARLONDONIENNESإلى نبيل عودة......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أفنان القاسم - حوار الحضارات يتبعه لندنيات النص الكامل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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