أفنان القاسم - حوار الحضارات يتبعه لندنيات النص الكامل

2018/09/20 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم الأعمال الكاملةالدراسات (16)د.أفنان القاسمحوار الحضاراتيتبعهلندنياتDIALOGUE DES CIVILISATIONSSUIVI PARLONDONIENNESإلى نبيل عودة......

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