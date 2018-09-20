المالكي : يوم الطف يوم خالد وعنوان للعزة والكرامة ويوم إنتصار إرادة الحق على الباطل

2018/09/20 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزى الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي مراجع الدين العظام وأبناء الشعب العراقي وجميع المسلمين ومحبي أهل بيت النبوة في ذكرى إستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الكرام.

المالكي وفي تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أضاف أن يوم الطف يوم خالد وعنوان للعزة والكرامة ويوم إنتصار إرادة الحق على الباطل وإنتصار الدم على السيف ، وأشار إلى أن الإمام الحسين عليه السلام علم الإسلام كيف يثور وكيف ينتصر وعلمه أن الإنتصار هو إنتصار القيم والمبادئ ، داعياً الباري عز وجل إلى أن يجعل الجميع من السائرين على نهج الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الأطهار.

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