المنتجات النفطية تعلن نجاح خطتها لعاشوراء وتوزع 16 مليون لتر من المشتقات

2018/09/20 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت شركة المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، نجاح خطتها التوزيعية للمشتقات النفطية خلال زيارة عاشوراء التي بدأت في الاول من محرم وتنتهي بالعاشر منه في محافظة كربلاء المقدسة.وكشف مدير عام الشركة كاظم مسير ياسين في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "عن حجم المشتقات النفطية الى جهزت للمحافظة والمواكب والحسينيات والافران والمخابز والمولدات الكهربائية" مشيرا الى ان "الشركة دفعت اكثر من ٩ ملايين لتر من مادة البنزين و٧ ملايين لتر من مادة زيت الغاز {الكاز} واكثر من ٧٠٠ الف لتر من مادة النفط الابيض، فيما خصصت اكثر من ١٥٠ سيارة كبيرة مقسمة بين باصات وشاحنات {لوري} لنقل الزائرين من كربلاء الى باقي المدن".وبين ياسين ان "المجهز الفعلي للأفران المجازة والمخابز والمواكب والهيئات الحسينية والمولدات بلغ أكثر من ٢٥٠ الف لتر من النفط الأبيض وأكثر من ١٢٥ الف لتر من مادة زيت الغاز وأكثر من ١١٥ الف أسطوانة غاز،" لافتا الى "استخدام أكثر من ٥٥٠ الية في مجال توزيع الوقود ونقله".وبين مدير عام شركة التوزيع ان "الخطة شملت تشكيل فرق عمل لكل مدينة كربلاء المقدسة،" موضحا ان "الخطة نفذت بجهد بشري قوامه ١٢٥٠ موظف من فرع كربلاء والفروع الاخرى الساندة والوكلاء الرسميين لها"، مثمنا الجهد الذي بذله قطاع التوزيع للمساهمة في انجاح زيارة مليونية كزيارة عاشوراء".انتهى

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