تحالف الحشد يشترط موافقة حزب بارزاني على قبول ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية

2018/09/20 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 20 شتنبر 2018 - 1:44 م

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف أحمد الاسدي، الناطق باسم تحالف الحشد “الفتح” الذي يتزعمه هادي العامري، الخميس (20 أيلول 2018)، عن موقف التحالف من ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية فيما وضع شرطاً وحيداً مقابل تأييده والتصويت لصالح نيابياً.وقال الأسدي، في تصريح صحفي له اليوم، إن “موقفنا من مسألة المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية مرتبط ومشروط بالقرار الذي يصدر عن الحزبين الكرديين الرئيسيين؛ الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني”.وأضاف، أن “الدكتور برهم صالح شخصية محترمة وهو مقبول بالنسبة لنا، لكن القرار النهائي بشأنه يتصل بالتوافق داخل البيت الكردي”.

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