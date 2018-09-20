ربّ ضرة نافعة - ريال مدريد أفضل في الضربات الحرة دون كريستيانو رونالدو

2018/09/20 | 14:44

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استفاد ريال مدريد الإسباني من رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق وخاصة فيما يتعلق باستغلال الضربات الحرة وتحويلها إلى أهداف.

كريستيانو رونالدو كان هو المسئول عن تسديد الركلات الحرة في ريال مدريد قبل رحيله لصفوف يوفنتوس.

رونالدو لن يعود لأولد ترافوردhttps://t.co/wUG81Sj2f9 pic.twitter.com/9jLjbY5R1k

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 20, 2018وسجل إيسكو هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا من ركلة حرة والذي جاء مساء أمس، الأربعاء، ضد روما في الجولة الأولى من دور المجموعات على ملعب "سانتياجو برنابيو" وهي المحاولة الأولى للاعب.

إيسكو سبق وسجل هدفًا من كرة ثابتة أيضًا مع منتخب إسبانيا ضد إيطاليا في تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا.

وكان رونالدو سجل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد من أصل 109 محاولة له على المرمى، أي بنسبة نجاح أقل من 10%.

يونايتد يبدأ بقوة وسيتي يخسر من ليون، ريال مدريد على الطريق الصحيح ويوفنتوس يفوز بدون رونالدو وبايرن يحقق المطلوب.أبرز ما جاء في ليلة الأبطال الثانية 🔽 pic.twitter.com/eeEqo2Ewec

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 20, 2018وحاول ريال مدريد تسجيل أهداف من كرات ثابتة في 4 مرات سابقة منذ رحيل رونالدو ولكنّه لم ينجح حتى جاء هدف إيسكو، كما أنّ الفريق صار يمتلك أكثر من متخصص مثل سيرجيو راموس وجاريث بيل.





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