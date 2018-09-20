2018/09/20 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / انطلاق عملية عسكرية مشتركة لملاحقة خلايا داعش في صحراء الانبار

20/09/2018 14:42:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / مكتب الانبار / ا .ج

انطلاق عملية عسكرية استباقية مشتركة مع القوات الامريكية، الخميس ، لملاحقة خلايا تنظيم داعش في صحراء الانبار.

وذكر مصدر امني في الانبار لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "عملية عسكرية استباقية مشتركة من الجيش العراقي والقوات الامريكية، انطلقت في عمق صحراء الانبار لملاحقة ما تبقى من عناصر التنظيم الذين يتخذون من الصحراء ملاذا لهم، وانهاء وجودهم هناك".

وبين ان "العملية انطلقت بعد ان زعم تنظيم داعش انه قتل 3 جنود امريكيين خلال عملية انزال فاشل لهم في صحراء الانبار يوم الأربعاء الماضي".

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