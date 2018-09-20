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الكشف عن عدد الزوار الاجانب الذين دخلوا كربلاء المقدسة لغاية امس
2018/09/20 | 14:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت قيادة شرطة كربلاء،اليوم الخميس، عن عدد الزوار الاجانب الذين دخلوا المحافظة لغاية امس.

وقال المتحدث باسم القيادة العقيد علاء في بيان، ان "الاحصائية الرسمية بشأن عدد الزوار الاجانب الذين دخلوا المحافظة لغاية امس، بلغت 40 الف زائر اجنبي".واضاف ان "جميع هؤلاء مسجلين رسميا"، موضحا ان "33 الف منهم اجنبي وسبعة الاف عربي".وأعلن القنصل الايراني في كربلاء مير مسعود حسينيان، امس الاربعاء، عن وصول 30 ألف زائر ايراني الى المحافظة لحضور زيارة العاشر من محرم.

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