2018/09/20 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، غلق ضريح الإمام الحسين بن علي {عليهما السلام}، أمام الزوار بالتزامن مع احتفالات ذكرى عاشوراء.وكثفت قوات الأمن المصرية، مساء أمس الأربعاء، تواجدها أمام مسجد الإمام الحسين {ع}، ودفعت بعدد من المجندين أمام المسجد.كما فرضت مديرية أمن القاهرة، حالة من السيطرة التامة على ميدان الحسين، ودفعت بعدد من سيارات مكافحة الشغب، لتأمين المنطقة.وتغلق مصر ضريح الإمام الحسين {ع} للعام الخامس على التوالي في ذكرى يومي 9 محرم و10 محرم "لدواع أمنية".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات المصرية تغلق مسجد الإمام الحسين {ع} بذكرى عاشوراء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات المصرية تغلق مسجد الإمام الحسين {ع} بذكرى عاشوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).