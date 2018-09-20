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السلطات المصرية تغلق مسجد الإمام الحسين {ع} بذكرى عاشوراء
2018/09/20 | 14:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، غلق ضريح الإمام الحسين بن علي {عليهما السلام}، أمام الزوار بالتزامن مع احتفالات ذكرى عاشوراء.وكثفت قوات الأمن المصرية، مساء أمس الأربعاء، تواجدها أمام مسجد الإمام الحسين {ع}، ودفعت بعدد من المجندين أمام المسجد.كما فرضت مديرية أمن القاهرة، حالة من السيطرة التامة على ميدان الحسين، ودفعت بعدد من سيارات مكافحة الشغب، لتأمين المنطقة.وتغلق مصر ضريح الإمام الحسين {ع} للعام الخامس على التوالي في ذكرى يومي 9 محرم و10 محرم "لدواع أمنية".انتهى

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