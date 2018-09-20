صادرات نفط الجنوب تتجه لمستوى قياسي مرتفع في سبتمبر

2018/09/20 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتجهت صادرات نفط جنوب العراق، صوب مستوى قياسي مرتفع هذا الشهر مما يعزز مؤشرات التزام ثاني أكبر منتج في أوبك باتفاق زيادة المعروض وأن القلاقل المحلية لا تؤثر على الشحنات.

وتفيد بيانات تتبع السفن التي جمعها مصدر بالقطاع أن صادرات جنوب العراق في التسعة عشر يوما الأولى من سبتمبر أيلول بلغت 3.6 مليون برميل يوميا في المتوسط بزيادة 20 ألف برميل يوميا عن مستوى أغسطس آب البالغ 3.58 مليون برميل يوميا وهو المستوى القياسي المرتفع القائم حاليا.

تأتي الزيادة عقب اتفاق يونيو حزيران بين أوبك والمنتجين المتحالفين معها على تعزيز المعروض بعد أن كبحوا الإنتاج منذ 2017 لتصريف تخمة.



وفي أغسطس آب نفذ العراق ثاني أكبر زيادة في إنتاج دول أوبك مع تراجع شحنات إيران التي تواجه عقوبات أمريكية مجددة.

وقال مصدر مطلع لـ (رويترز)، إن متوسط صادرات الشهر الحالي بلغ 3.6 مليون برميل يوميا بفضل سلاسة العمليات في مرافئ التصدير وفي ظل عدم تأثر التدفقات بالقلاقل في البصرة ثاني أكبر مدن العراق.

واضاف "كانت هناك مخاوف من أن تصل الاحتجاجات إلى المرفأ..



لكن حتى الآن لا يوجد تأثير".

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