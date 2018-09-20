حزب طالباني:ليس من حق حزب بارزاني المطالبة برئاسة الجمهورية

2018/09/20 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 20 شتنبر 2018 - 2:50 م

السليمانية/شبكة أخبار العراق- اكد المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، 20 أيلول، 2018، أنه ليس من حق الحزب الديمقراطي المطالبة بمنصب رئاسة الجمهورية العراقية.ونقل موقع “pukmedia”، عن عضو المجلس القيادي فريد اسسرد، قوله: ان “اختيار برهم صالح من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية ليس له علاقة بالاطراف الأخرى”، لافتا الى “انها مسألة داخلية تخص الاتحاد الوطني ولن نعود في اتخاذ مثل هذه القرارات الى اية جهة”.وأضاف اسسرد، ان “الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، حسما منصب رئاسة الجمهورية خلال اتفاقيات سابقة”، مشيرا الى ان “ما يؤثر على العلاقات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي هو وجود مرشح للحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الجمهورية وليس اختيار الاتحاد الوطني مرشحه دون الرجوع الى حزب بارزاني”.واكد اسسرد، ان “منصب رئيس الجمهورية من استحقاقنا”، مشيرا الى انه “لا يجوز للحزب الديمقراطي المطالبة بالمنصب لان ذلك ستؤثر على العلاقات بين الجانبين اذ لا يجوز للديمقراطي جمع الاصوات مع الاطراف العراقية لمرشحه في وقت يحاول فيه الاتحاد الوطني جمع الاصوات لبرهم صالح”.

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