ترامب: على أوبك أن تدفع الأسعار للانخفاض

2018/09/20 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعم الأمريكي لدول الشرق الأوسط بأسعار النفط، اليوم الخميس، داعيا منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من جديد إلى خفض أسعار الخام.

وقال ترامب على تويتر “نحمي دول الشرق الأوسط، ومن غيرنا لن يكونوا آمنين، ومع ذلك يواصلون دفع أسعار النفط لأعلى! سنتذكر ذلك.



على منظمة أوبك المحتكرة للسوق دفع الأسعار للانخفاض الآن!”

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