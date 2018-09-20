2018/09/20 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت كاتيا أفيريو شقيقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد السابق، ولاعب يوفنتوس الجديد، على طرده من مباراة فريقه أمس في دوري الأبطال أمام فالنسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق ناري من شقيقة رونالدو على قرار طرده) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق ناري من شقيقة رونالدو على قرار طرده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).