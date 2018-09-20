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تعليق ناري من شقيقة رونالدو على قرار طرده
2018/09/20 | 14:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- علقت كاتيا أفيريو شقيقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد السابق، ولاعب يوفنتوس الجديد، على طرده من مباراة فريقه أمس في دوري الأبطال أمام فالنسيا.

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