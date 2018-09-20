مسؤول إسرائيلي: لا يمكننا تجاهل التهديدات الإيرانية

2018/09/20 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح رئيس لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية، زئيف سنير، أنه لا يمكن لإسرائيل أن تتجاهل التهديدات المتكررة الإيرانية وتلك التي تطلقها جهات موالية لها باستهداف المنشآت النووية الإسرائيلية، مؤكدا أن هذه التهديدات تلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات للدفاع عن منشآتها وتحصينها.

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