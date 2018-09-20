واشنطن: فولكس فاجن ستُنهي معظم أعمالها بإيران لتفادي العقوبات

2018/09/20 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال مسؤول أمريكي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أقنعت شركة "فولكس فاجن" بالامتثال للعقوبات الإيرانية وإنهاء معظم أعمالها هناك.

وذكر سفير الولايات المتحدة في ألمانيا اليوم الخميس، أن واشنطن وشركة تصنيع السيارات "فولكس فاجن" توصلتا إلى تفاصيل نهائية يوم الثلاثاء، بشأن الملف الإيراني بعد أسابيع من المحادثات، نقلاً عن وكالة "بلومبرج".

وأضاف "ريتشارد جرينال" أن الشركة سيكون مسموحاً لها بتنفيذ بعض الأعمال في إيران بموجب استثناء إنساني.

وتابع أنهم سعداء بالقرار لأن إيران تحول مواردها الاقتصادية بعيداً عن شعبها "لنشر العنف وعدم الاستقرار في كافة أنحاء العالم".

من جانبها، أعلنت "فولكس فاجن" في بيان عبر البريد الإلكتروني أنها تفكر في الآثار المحتملة من إعادة تطبيق العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أنها تلتزم بكافة القوانين الدولية والمحلية المعمول بها إلى جانب لوائح التصدير.

وفي الشهر الماضي بدأت الولايات المتحدة تنفيذ عقوبات اقتصادية ضد حكومة إيران، كما من المقرر أن تنفذ جولة جديدة من العقوبات ضد الكيانات التي تستورد النفط من طهران بدءاً من 4 نوفمبر المقبل.

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