تقرير:إنتاج النفط الروسي يقفز لأعلى مستوى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي

2018/09/20 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أفاد تقرير صحفي بأن إنتاج النفط الروسي قفز إلى أعلى مستوى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في الشهر الماضي.

وقال مصدر بالحكومة الروسية لوكالة "بلومبرج" لم تسمه، اليوم الخميس، إن إنتاج الخام في روسيا يتراوح في الوقت الحالي بين مستوى 1.54 مليون و1.55 مليون طن يومياً بقيادة شركة "روسنفت".

ويعادل هذا المستوى ما يُقدر بـ11.29 مليون برميل إلى 11.36 مليون برميل يومياً، متجاوزاً بذلك أعلى مستوى على الإطلاق المسجل في أكتوبر 2016 عند 11.25 مليون برميل يومياً.

وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية بمنظمة أوبك مع الدول غير الأعضاء في الجزائر يوم الأحد المقبل، لمناقشة وضع السوق بعد تنفيذ العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وكان وزير الطاقة الروسي صرح في الأسبوع الماضي، بأن بلاده على استعداد لزيادة إنتاجها من النفط عند مستويات قياسية في حالة احتياج السوق إلى تلك المستويات.

وأضاف ألكسندر نوفاك أن بلاده قد تعزز الإنتاج النفطي بما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً على المدى المتوسط.

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