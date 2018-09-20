إنفوجراف.. كيف تغيرت خريطة معدلات الفائدة بالأسواق الناشئة؟

2018/09/20 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعداد - سالي إسماعيل:

مباشر: منذ بداية العام الحالي وتلقي سياسة التشديد النقدي التي تتبعها كبرى البنوك المركزية حول العالم بظلالها على معدل الفائدة داخل الأسواق الناشئة، حيث أجبر عدد من البنوك على البقاء بإجراءات مماثلة.

لكن يضاف إلى الضغوط الناجمة عن زيادة معدل الفائدة الأمريكي والذي زاد 5 مرات منذ أوائل 2017 وحتى الآن ليتراوح معدل الفائدة بين 1.75% إلى 2% وسط تكهنات بزيادتين إضافيتين في بقية 2018، الوضع الاقتصادي داخل الأسواق الناشئة نفسها..

وفي الوقت نفسه، أبقى البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة كما هي عند مستويات متدنية لكنه قرر تقليص وتيرة شراء السندات إلى النصف (15 مليار يورو) في آخر 3 أشهر من العام الحالي مع وقفه بداية من 2019 في حين نفذ بنك إنجلترا زيادة واحدة ليرتفع معدل الفائدة من 0.50% إلى 0.75% لتكون الزيادة الثانية منذ عام 2007.

وشكلت كذلك قوة الدولار الأمريكي عامل ضغط إضافياً على أصول الأسواق الناشئة بعد مكاسب بنحو 2.6% منذ بداية 2018 وحتى نهاية تعاملات 18 سبتمبر الحالي.

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