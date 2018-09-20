فيديو| الاشتباكات المسلحة في طرابلس تضر المدنيين بالمقام الأول

2018/09/20 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الدكتور محمد الزيبدي، المحلل السياسي، إن المشهد الدموي في العاصمة الليبية طرابلس تشارك فيه العديد من الأطراف، ميليشيا ثوار طرابلس بسطت نفوذها لكن هناك ميليشيات أخرى تتقاسمها النفوذ على المدينة، مشيرا إلى أن وجود الميليشيات في طرابلس يضمن لها التحكم في مفاصل الدولة وإيرادات النفط وكذلك البنك المركزي.

وأوضح «المحلل السياسي» خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد»، مع الإعلامي وائل العنسي، أن الاشتباكات المسلحة في طرابلس تضر المدنيين بالمقام الأول.

وتجددت الاشتباكات المسلحة فى عدة محاور بالعاصمة طرابلس، ما أدى لنزوح عدد كبير من العائلات الليبية إلى مناطق بعيدة عن محاور الاشتباكات.

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