رئيس كوريا الجنوبية: كيم يريد قمة ثانية مع ترامب للإسراع بنزع السلاح النووي

2018/09/20 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الخميس، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أبلغه خلال قمتهما هذا الأسبوع بأنه يريد عقد قمة ثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبا لتسريع وتيرة نزع السلاح النووي.

ونقل مون عن كيم، الذي اقترح الاجتماع الثاني مع ترامب في الآونة الأخيرة بعد قمتهما الأولى في سنغافورة في يونيو/ حزيران، قوله إن الإعلان رسميا عن انتهاء الحرب الكورية التي دارت رحاها من عام 1950 إلى عام 1953 سيدفع الشمال للتحرك سريعا للتخلي عن برامجه النووية والصاروخية.

وقال مون خلال مؤتمر صحفي في سول لدى عودته من القمة التي استمرت ثلاثة أيام مع كيم في بيونجيانج “عبر الزعيم كيم عن رغبته في الانتهاء سريعا من نزع السلاح النووي والتركيز على التنمية الاقتصادية”.

وأضاف “عبر لي عن أمله في أن يزور (وزير خارجية الولايات المتحدة) مايك بومبيو كوريا الشمالية قريبا وأن تعقد قمة ثانية مع ترامب في المستقبل القريب بهدف تسريع وتيرة عملية نزع السلاح النووي”.

وتعهد كيم بالعمل نحو “نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية” خلال اجتماعين مع مون هذا العام وخلال قمته مع ترامب، لكن تعثرت المحادثات بشأن كيفية تنفيذ هذه الالتزامات.

وطالبت واشنطن بتحرك ملموس مثل الكشف الكامل عن مواقع كوريا الشمالية النووية والصاروخية قبل الموافقة على مطالبها التي تتضمن تخفيف العقوبات الدولية وإنهاء الحرب الكورية رسميا.

وقال مون إن إعلان انتهاء الحرب لن يؤثر على وجود القوات الأمريكية وقيادة الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية مضيفا أن كيم اتفق مع في هذا الرأي.

وقال “سيكون إعلانا سياسيا يمثل نقطة البداية لمفاوضات سلام”.

وأردف قائلا “ستبرم معاهدة سلام وسيحدث تطبيع للعلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بعد أن ينزع الشمال السلاح النووي بالكامل”.

ولم يرد ممثلون من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلبات للتعقيب.

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