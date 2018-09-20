الحامدي تصف ترشيح برهم صالح لمنصب رئيس جمهورية العراق بالاختيار الصائب

2018/09/20 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبينت الحامدي في تصريح صحفي أن ترشيح صالح لتولي منصب رئاسة الجمهورية من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني اختيارا صائب ، لافتة إلى أن برهم صالح يحظى بمقبولية كبيرة لدى اغلب الأحزاب السياسية.وأضافت الحامدي أن ترشيح صالح لرئاسة الجمهورية حصل بعد مطالبة تحالف البناء للقوى الكردية بترشيح شخصيات قوية وتحظى بمقبولية سياسية. وكان الاتحاد الوطني الكردستاني قد أعلن أمس الأربعاء عن ترشيح السياسي الكردي برهم صالح لرئاسة الجمهورية شريطة العودة الى صفوفه.وانتخب مجلس النواب الجديد منتصف ايلول الجاري محمد الحلبوسي رئيساً له كما انتخب حسن كريم لمنصب النائب الاول وانتخب بشير الحداد لمنصب النائب الثاني.انتهىم .

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