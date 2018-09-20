English | كوردى


رودي غارسيا: نريد الخروج بالنقاط الثلاث
2018/09/20 | 15:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رودي غارسيا: نريد الخروج بالنقاط الثلاث) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رودي غارسيا: نريد الخروج بالنقاط الثلاث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).


كامل التفاصيل في: بي ان سبورت ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ شرطة كربلاء: 40 ألف زائر أجنبي دخل المحافظة لغاية أمس
⋙ خبير قانوني يرجح حسم موضوع الكتلة الاكبر خارج اطار المحكمة الاتحادية
⋙ شرطة النجف تعلن نجاح خطة عاشوراء دون أي خرق أمني
⋙ المالكي : تحالف البناء لم يتفق على مرشح محدد لرئاسة الوزراء حتى الآن
⋙ رأي غير محايد | هل أنصف رونالدو صلاح؟
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| الاشتباكات المسلحة في طرابلس تضر المدنيين بالمقام الأول
⋙ فيديو| مراسل الغد: ماي تصر على «خطة تشيكرز» رغم انتقادات الداخل البريطاني
⋙ بالصور:احياء ذكرى يوم العاشر من المحرم الحرام في مسجد الشيخ عباس الكبير
الأكثر شيوعا