بايرن يتجهز لافتراس شالكه

2018/09/20 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وحقق الفريق البافاري ثلاثة انتصارات في الدوري حاصداً العلامة الكاملة، جعلته ينفرد بالصدارة بفارق نقطتين عن خمسة مطاردين.



كما استهل مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوز ثمين خارج قواعده على بنفيكا البرتغالي 2-صفر في لشبونة في المجموعة الخامسة.

في المقابل، أخفق شالكه في حصد أي نقطة من مبارياته الثلاث الأولى، غير أنه حقق نتيجة مقبولة بتعادله مع ضيفه بورتو البرتغالي في المجموعة الرابعة من دوري الأبطال 1-1 الثلاثاء، علماً أنه اشتكى من احتساب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة لمنافسه، سجل منها البرازيلي إدميلسون دا سيلفا هدف التعادل في الدقيقة 75.

لكن الفريق البافاري المنتشي بالانتصارات على الجبهتين المحلية والأوروبية، يعاني من فقدان عدد لا بأس به من لاعبيه المفاتيح بداعي الإصابة.



وقد طالب رئيسه التنفيذي كارل-هاينتس رومينيغه حكام مباريات فريقه بالقيام بالمزيد من أجل حماية لاعبيه، إثر سقوط كل من الفرنسي كورنتان توليسو والبرازيلي رافينيا وقبلهما الفرنسي كينغسلي كومان في فخ الإصابة، وخضوعهم تالياً لعمليات جراحية وغيابهم فترات لا بأس بها.

واشتكى رومينيغه صراحة بقوله: "اذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فلن يكون في وسعنا تأمين 11 لاعباً في جاهزية تامة بعد الأسابيع العشرة الأولى (من الدوري)".

إلا أنّ مدرب "البافاري" الكرواتي نيكو كوفاتش المنتقل إليه من أينتراخت فرانكفورت، يحقق نتائج جيدة، إذ قاد فريقه إلى خمسة انتصارات استهلها بالفوز على فريقه السابق في كأس السوبر بخماسية نظيفة، ثم حقق أربعة انتصارات ثلاثة منها في الدوري على هوفنهايم وشتوتغارت وباير ليفركوزن، إلى مباراة في الدور الأول لمسابقة الكأس أمام فريق من الهواة.



وسجّل لاعبوه 15 إصابة، واهتزت شباكهم مرة واحدة في المرحلة الأخيرة أمام باير ليفركوزن.

وقال كوفاتش: "تستطيعون أن تلاحظوا أنّ كل لاعب في بايرن يملك إمكانات لا تصدق، ولا يقتصر الأمر على خط الهجوم فقط".

ورحّب المدرب بتسجيل لاعبه البرتغالي ريناتو سانشيس (21 سنة) إصابة من اثنتين أمام فريقه السابق بنفيكا، وقد لقي على إثرها تشجيع أكثر من 60 ألف متفرج في ملعب "دا لوز"، ووصفه باللاعب الرائع "خصوصاً في غياب الإسباني تياغو ألكانتارا"، كما ذكر أنه أبلغ سانشيس أثناء المغادرة إلى لشبونة أنه لن يعود إلى المدينة التي عاش فيها سابقاً بصفة دليل سياحي لرفاقه الجدد.



ورأى أنّ الوقت قد حان ليتأقلم سانشيس مع بايرن بعد سنتين من انتقاله إلى صفوفه.

ريبيري وأهمية التواصل

في المقابل، أشاد الفرنسي فرانك ريبيري (35 عاماً) الذي يخوض موسمه الثاني عشر مع الفريق البافاري والساعي إلى لقب تاسع معه في الدوري بمدربه، قائلاً في تصريح لمجلة "كيكر" الألمانية إنّ كوفاتش "يملك الصفات التي تؤهله لقيادة فريق كبير".

وشدّد ريبيري على أهمية التواصل مع المدرب: "التواصل هو الشيء الأكثر أهمية.



أتحدث مع المدرب عن كل شيء، وبكثير من الاحترام".

كذلك لقي أداء بايرن ميونيخ في مباراته مع بنفيكا الثناء من مدرب الأخير روي فيتوريا الذب قال إنّ فريقه "واجه الخصم الأقوى في المجموعة، أحد أفضل الفرق في أوروبا، والمعتاد على الذهاب بعيداً في مسابقة دوري الأبطال".

دورتموند يسعى لترويض هوفنهايم "المنتشي" أوروبياً

من جانبه، يتطلع بوروسيا دورتموند الوصيف إلى مواصلة الضغط على بايرن ميونيخ عبر السعي بالعودة بالنقاط الثلاث من أرض مضيفه هوفنهايم الحادي عشر والمشارك في دوري الأبطال.

وحقق دورتموند بداية جدية في المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه كلوب بروح البلجيكي 1-صفر بإصابة سجلها لاعبه الأميركي كريستيان بوليسيتش في مباراته الـ100 مع الفريق (وفي يوم عيد ميلاده العشرين) منذ انضمامه إليه في كانون الثاني/يناير 2016، وخوضه معه 71 مباراة في البوندسليغا.

في المقابل، يأمل هوفنهايم تحقيق نتيجة طيبة بعد تعادله خارج أرضه 2-2 مع مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني في مباراة تقدم فيها مرتين.

ويشهد الملعب الأولمبي في العاصمة برلين مباراة فض اشتباك بين هرتا برلين وضيفه وشريكه في المركز الرابع نقاطاً (7 نقاط) وفارق الإصابات بوروسيا مونشنغلادباخ.



فيما يستقبل فولفسبورغ الثالث فرايبورغ الخامس عشر.

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