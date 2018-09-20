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رئيس البرلمان العراقي سيزور مدينة كربلاء قريباً
2018/09/20 | 15:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف النائب عن محافظة كربلاء حسين اليساري، الخميس، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعد بزيارة كربلاء بعد انتهاء زيارة العاشر من شهر محرم.

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