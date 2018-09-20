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سرقة منزل داخل حي سكني في بغداد
2018/09/20 | 15:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر امني في بغداد، الخميس، بأن مجموعة مسلحة سرقت مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزل سكني في العاصمة.

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