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بارزاني: مادمنا مع العراق هذا ما نريده وبعض من في السلطة ببغداد اراد احداث مشكلة قومية
2018/09/20 | 15:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ قال زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الخميس ان الفرصة مواتية بعد الانتخابات التشريعية العراقية، والانتخابات البرلمانية الكوردستانية في إيجاد وضع جديد بين أربيل وبغداد.

وقال بارزاني خلال كلمة له خلال لقائه مجموعة من كوادر حزبه في أربيل، "نحن دائما كان هذا اعتقادنا باننا ما دمنا مع العراق فيتعين ان تكون العلاقات بيننا على افضل وجه"، مؤكدا ان "السلم والحوار كان خيارنا دائما، و حتى قبل الذهاب الى الاستفتاء قد اعلنا في مرات عدة باننا نرغب في حل المشاكل عبر الحوار، وان نبدأ بحوار جدي بعد الاستفتاء ولكن للأسف فان أولئك الذين اغلقوا باب الحوار ظلموا شعبنا، وهم الان اصبحوا على ما فعلوا نادمين".

يتبع..

 

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