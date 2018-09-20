(محدث) مقتل 14 داعشياً بغارة جوية للتحالف وعملية امنية برية غرب الانبار

2018/09/20 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت انفاق وكهوف لهم

اعلن قائد الحشد العشائري في ناحية البغدادي بمحافظة الانبار ، قطري السمرمد ، اليوم الخميس، عن مقتل 9 من عناصر تنظيم داعش بغارة جوية لطيران التحالف استهدفت انفاق لهم في الصحراء الغربية للانبار .

وقال السمرمد لمراسل (باسنيوز)، ان" معلومات استخبارية مكنت طيران التحالف الدولي من قصف انفاق سرية لارهابيي داعش في وادي حوران غرب الانبار ما اسفر عن مقتل تسعة من عناصر التنظيم الارهابي وتدمير مخبأ للاسلحة والعبوات الناسفة تحت الارض".

مضيفاً ، ان" عناصر تنظيم داعش الارهابي لديهم انفاق سرية بالاضافة لاختبائهم فيها يخزنون المؤن والاسلحة داخلها تفادياً للرصد الجوي".

واشار السمرمد ، الى ان" العصابات الارهابية كانت تخطط لاستهداف القوات الامنية والمدنيين بعد التمركز في هذه الانفاق والاختباء لاطول فترة ممكنة".

بالتزامن كشف مصدر امني في قيادة عمليات الجزيرة عن مقتل 14 عنصراً آخرين من تنظيم داعش الارهابي مع تدمير ثلاث عجلات مفخخة وضبط كميات من الاسلحة والاعتده في وادي الحلكوم وكهوف شمال شرق ناحية عكاشات غرب الانبار .

وبحسب المصدر لمراسل (باسنيوز) ، فإن" ان قوة عسكرية من عمليات الجزيرة والفرقة السابعة وبدعم من الحشد العشائري نفذوا عملية عسكرية استهدفت وادي الحلكوم وكهوف شمال شرق عكاشات التابعة لقضاء القائم (غرب الانبار) ما اسفر عن مقتل 14 عنصرأ من تنظيم داعش وتدمير ثلاثة عجلات مفخخة وضبط كميات من الاسلحة والصواريخ والاعتده".

واضاف المصدر ان" القوات الامنية دمرت مخبا ونفق سري تحت الارض في صحراء عكاشات مع طمر ثلاثة ابار غير قانونية كان يستفيد مسلحو داعش منها في توفير مياه شرب لعناصره".

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