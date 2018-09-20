عدنان حمد يعود للتدريب من بوابة الوداد المغربي

2018/09/20 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أصبح المدرب عدنان حمد، قريباً من العودة إلى عالم التدريب، وتحديدا بتولي مهمة المدير الفني لفريق الوداد المغربي.وأكد ماجد البلعاوي، وكيل أعمال المدرب في تصريح صحفي، أن المدرب قطع شوطاً كبيراً في المفاوضات، وأن الساعات المقبلة قد تشهد توقيع العقد رسمياً مع الوداد المغربي.وأضاف البلعاوي:" تجمعني مع عدنان حمد علاقة صداقة وأخوة وليس مجرد علاقة عمل، وقد تلقى في الأسابيع الأربعة الماضية عروضاً للتدريب من ماليزيا والجزائر والمغرب".وأوضح البلعاوي: "حمد حالياً يعمل محللاً بإحدى القنوات الفضائية الرياضية، لكن عودته إلى التدريب هي الأفضل من وجهة نظري، في ظل ما يتمتع به من خبرات وقدرات فنية كبيرة، وهو قادر على تسخيرها في مهمته الجديدة في الملاعب الأفريقية".وأكمل:" رئيس نادي الوداد مهتم جداً أيضاً بالتعاقد مع حمد، في ظل السمعة الطيبة التي يتمتع بها والإنجازات التي حققها سواء على صعيد المنتخبات أو الفرق".وكشف البلعاوي عن أن عدنان حمد اشترط أن يقوم هو باختيار مساعده ومدرب اللياقة، بحيث يتحمل المسؤولية كاملة عن عمله.وأشار إلى أن فريق الوداد المغربي هو حامل لقب بطولة الدوري المحلي وينافس حالياً في دوري أبطال أفريقيا، ويعتبر من أفضل الفرق العربية وله صولات وإنجازات.يذكر ان مسيرة عدنان حمد مليئة بالإنجازات سواء مع منتخب الأردن أو العراق وسبق أن حقق إنجازات مع عدة فرق منها الفيصلي الأردني.وكانت آخر مهمة تدريبية لعدنان حمد مع فريق الوحدات الأردني قبل موسمين وبعدها تعاقد مع إحدى القنوات الفضائية للعمل كمحلل.انتهى

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