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بعد نجاح خطة عاشوراء..رفع حظر التجوال في خانقين وإعادة افتتاح جميع المداخل
2018/09/20 | 16:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعد نجاح خطة عاشوراء..رفع حظر التجوال في خانقين وإعادة افتتاح جميع المداخل

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