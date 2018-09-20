2018/09/20 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نجاح خطة عاشوراء..رفع حظر التجوال في خانقين وإعادة افتتاح جميع المداخل

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