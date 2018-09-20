العبادي معزياً بذكرى عاشوراء: العراقيون قدموا للعالم دروسا بالشجاعة والبطولة

2018/09/20 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزى رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، الخميس، بذكرى عاشوراء يوم استشهاد الإمام الحسين بن علي "عليهما السلام"، فيما أشار إلى أن العراقيين قدموا للعالم دروساً في الشجاعة والبطولة

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