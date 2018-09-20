2018/09/20 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الاندبندنت": العراق سيشكل حكومة وطنية لن تكون فاعلة اكثر من وزارة العبادي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاندبندنت: العراق سيشكل حكومة وطنية لن تكون فاعلة اكثر من وزارة العبادي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاندبندنت: العراق سيشكل حكومة وطنية لن تكون فاعلة اكثر من وزارة العبادي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).