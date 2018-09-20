English | كوردى


الاندبندنت: العراق سيشكل حكومة وطنية لن تكون فاعلة اكثر من وزارة العبادي
2018/09/20 | 16:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "الاندبندنت": العراق سيشكل حكومة وطنية لن تكون فاعلة اكثر من وزارة العبادي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاندبندنت: العراق سيشكل حكومة وطنية لن تكون فاعلة اكثر من وزارة العبادي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاندبندنت: العراق سيشكل حكومة وطنية لن تكون فاعلة اكثر من وزارة العبادي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).


كامل التفاصيل في: موازين ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ اتحاد جدة يدرس التعاقد مع مدرب الزمالك
⋙ سونيس: بوجبا يحتاج أن ينضج ليصبح لاعب عالمي
⋙ دي فرانشيسكو: ريال مدريد لا يفتقد كريستيانو رونالدو ومودريتش الأحق بالكرة الذهبية
⋙ الجوية يوضح حقيقة إيقاف الصرف المالي للنادي من وزارة الدفاع
⋙ مراسلنا : اكثر من مليوني زائر شاركوا في أداء ركضة طويريج
بالفيديو والصور
⋙ 60 دقيقة أمطار "تغرق" مدينة جزائرية.. وفيديو يرصد الكارثة
⋙ فيديو| مراسل الغد: الاتحاد الأوروبي يحرص على إعطاء رسالة لجمهورية أيرلندا أنها ضمن التكتل الموحد
⋙ بالصور.. ملايين المسلمين يحيون ذكرى عاشوراء الحسين(ع) في كربلاء المقدسة
الأكثر شيوعا