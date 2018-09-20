المالكي: تحالف البناء لم يتفق على مرشح لرئاسة الوزراء لغاية الآن

2018/09/20 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل الكتل الفائزة مشاوراتها من أجل حسم مرشح رئاسة الوزراء.

حيث أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ان تحالف البناء لم يتفق لغاية الآن على مرشح محدد لرئاسة الوزراء، مضيفا ان التحالف وضع آلية محددة لاختيار المرشح.

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