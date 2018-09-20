مصطفى مجدي الجمال - الكيماوي الأمريكي الحلال

2018/09/20 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_مجدي_الجمال أحد الليبراليين (اليساري سابقًا للأسف) لا يرى في الحرب السورية إلا بعدًا واحدًا..هو البعد ”الكيماوي“ أي استخدام النظام السوري المزعوم للأسلحة الكيماوية وغيرها من الأسلحة المحرمة دوليًا.ولا يكف هذا الشخص عن تحذير النظام من كون الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وأن ”المجتمع الدولي“ لن يتسامح مع هذه الجرائم، وأن محاكمتهم دوليًا حتمية إن عاجلاً أو آجلاً.شاغبته بقولي: ”إذن الجرائم الأمريكية ......

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