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#فؤاد النمري - أدعياء الشيوعية أعداء الشيوعية
2018/09/20 | 16:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فؤاد_النمري أدعياء الشيوعية المفلسون هم في حقيقة الأمر أعدى أعداء الشيوعية وقد عرف الشيوعيون منهم أسوأهم، أولهم خروشتشوف الغبي الرخيص الذي وصل لأن يكون الأمين العام للحزب الشيوعي السوفياتي، الحزب الذي كان قد قدم الشيوعية للعالم بقيادة لينين وستالين، ثم لافرنتي بيريا وزير أمن الدولة السوفياتية الذي اغتال ستالين بالسم، وبعده المارشال جوكوف وزير الدفاع ومرشح المكتب السياسي الذي قام بانقلاب ضد الحزب في يونيو حزير......

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