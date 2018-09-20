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#سامي الذيب - لماذا اختفت اللغة القبطية ولم تختفي اللغة الفارسية؟
2018/09/20 | 16:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سامي_الذيب وصلني من احدى المتابعات السؤال التالي------------------------حين دخل المسلمين غازيين مصر وبعد فترة من الزمن أصبح أهل مصر يتحدثون العربية وكذلك بلاد الشام وغيرهم لماذا لا ينطبق الأمر على بلاد فارس فلم تهجر فارس لغتها ولا قوميتها ؟؟؟وكان جوابي:---------سؤالك جوهري ويتطلب بحث عميق من متخصصين في التاريخ.

وجواب أولي: في مصر كان المسلمون يقطعون لسان من يتكلم القبطية وكانت......

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