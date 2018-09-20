الحلبوسي يؤكد لوزير الخارجية الأميركي على ضرورة أن يكون قرار تشكيل الحكومة عراقياً

2018/09/20 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الوضع السياسي والامني للعراق.

وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي إن الأخير تلقى اتصالا هاتفيا من بومبيو والذي بارك له انتخابه رئيسا للمجلس.

واكد رئيس البرلمان على ضرورة أن يكون قرار تشكيل الحكومة المقبلة وطنيا عراقيا بعيدا عن التاثيرات الخارجية، مشددا على اهمية اختيار حكومة قوية لتتمكن من اداء دورها في محاربة الفساد وبناء مؤسسات الدولة وتطوير قدراتها الإدارية والاقتصادية.

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