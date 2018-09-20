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العبادي يوجه بالالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر واحباط اي اعتداء على الزائرين
2018/09/20 | 16:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

يتبع…

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