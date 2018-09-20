2018/09/20 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث هبط خام "برنت" أدنى مستوى 79 دولاراً للبرميل بعد تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتقد فيها منظمة "أوبك".

وفي تغريدة عبر موقع التوصل الاجتماع "تويتر" قال ترامب :"نحن نحمي دول الشرق الأوسط، ولن تكون آمنة لفترة طويلة بدون وجودنا".

وتابع الرئيس الأمريكي:"أنهم حتى الآن مستمرون في دفع أسعار النفط إلى أعلى وأعلى، مضيفاً أن احتكار أوبك يجب أن يخفض أسعار النفط الآن".

وبحلول الساعة 1:05 مساءً بتوقيت جرينتش هبط سعر العقود لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 0.4% إلى 79.01 دولار للبرميل وذلك بعد أن انخفض عند 78.72 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

أما الخام الأمريكي فأبقى على مكاسبه وصعد خلال تلك الفترة بنحو 0.2% عند 71.25 دولار للبرميل.

وليست تلك هي المرة الأولى التي ينتقد فيها ترامب سوق الطاقة، حيث طالب المنتجين عدة مرات بزيادة الإنتاج لخفض الأسعار التي وصلت في العام الجاري إلى 80 دولاراً للبرميل.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية بمنظمة "أوبك" في الجزائر يوم الأحد المقبل لمناقشة وضع سوق الخام عقب البدء المرتقب لتنفيذ العقوبات الأمريكية ضد الشركات التي تستورد النفط الإيراني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("برنت" يتراجع أدنى 79 دولاراً بعد تغريدة ترامب) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("برنت" يتراجع أدنى 79 دولاراً بعد تغريدة ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).