مستثمر يحذر من خطر التضخم الأمريكي على سوق الأسهم

2018/09/20 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حذر مدير استثمار من أن الولايات المتحدة تقترب من بيئة تضخمية لم تشهدها منذ عام 1980، ما يُشكل خطراً على سوق الأسهم الصاعدة.

وأرجع "جاك أبلين" كبير مسؤولي الاستثمار في "كريست" لاستشارات الثروة في تصريحات مع محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، يوم الثلاثاء، البيئة التضخمية المتوقعة إلى عاملين رئيسيين وهما سياسة الاحتياطي الفيدرالي والحرب التجارية.

وأوضح أن بعض العلامات باتت مرئية مثل اتجاه معدل نمو الأجور لنحو 3% إضافة إلى أسعار النفط المرتفعة.

واعتبر "أبلين" أن التضخم بمثابة أكبر المخاطر التي تواجه المستثمرين اليوم على المدى القصير، لكنه أبدى عدم قلقه بشأن حدوث تسارع للتضخم مثلما شهدت فترة أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينات من القرن الماضي.

ومع ذلك أكد أنه من أجل تجنب هذا التضخم المتسارع هناك حاجة لزيادة قوية في معدلات الفائدة.

وكان البنك المركزي الأمريكي رفع معدل الفائدة مرتين هذا العام ليتراوح بين 1.75% إلى 2% وسط تكهنات بزيادتين إضافتيين في 2018.

ومن شأن ارتفاع معدل التضخم في نهاية المطاف أن يقوض كلاً من الأسهم والسندات في وقت واحد، بحسب تحذيرات "أبلين"، كما يرى أن التضخم قد يضر الأسهم بقوة خلال العامين المقبلين.

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