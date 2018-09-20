ارتفاع النشاط الصناعي في ولاية فيلادلفيا خلال سبتمبر

2018/09/20 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع النشاط الصناعي في فيلادلفيا في الشهر الجاري وبأكثر من توقعات المحللين؛ مع تحسن الطلبات والشحنات الجديدة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر النشاط الصناعي إلى 22.9 نقطة خلال شهر سبتمبر الجاري مقارنة مع 11.9 نقطة في أغسطس الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي بولاية فيلادلفيا سيرتفع عند 19.6 نقطة.

وذكر البيان أن 38% من المصنعين أعلنوا زيادة في النشاط خلال الشهر الجاري في فيلادلفيا في حين أعلن 15% تراجع النشاط.

وأوضح التقرير أن مؤشر الطلبات الجديدة شهد زيادة بمقدار 11.5 نقطة إلى 21.4 نقطة، أما الشحنات فارتفعت بمقدار ثلاث نقطة عند 19.6 نقطة.

أما مؤشر المخزونات الحالية فتراجع 19 نقطة في سبتمبر الجاري مُسجلاً أول قراءة سلبية له في 7 أشهر.

وبحلول الساعة 12:45 مساءً بتوقيت جرينتش هبط الدولار أمام اليورو بنحو 0.8% إلى 1.1767 دولار.

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